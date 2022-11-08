Мобилизованный рассказал о больших потерях в Луганской области 

Военнослужащий из Курской области, призванный в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации", рассказал о больших потерях российских военных в Луганской области Украины. Запись телефонного разговора мобилизованного со своими родными опубликовало издание "Вёрстка".
Со слов военнослужащего, группу мобилизованных отправили на передовую "на убой", без должного вооружения и снаряжения. "Парней "двухсотых" грузят... Вооружения вообще нет. Работает артиллерия, но она бьёт не туда. У нас оружие 1985-го года. Броня осколками прогибается... Помогите нам. Мы не хотим быть мясом", - говорит военнослужащий, добавляя, что группа мобилизованных, в которую он входит, "устроила бунт" и отказывается выполнять дальнейшие боевые задания.
Ранее около пятидесяти родственников мобилизованных из Курска два дня подряд выходили к зданию военной прокуратуры и администрации области. Они требовали отозвать с передовой солдат, которые, с их слов, не имеют боевого опыта.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее, правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многих из призывников, не прошедших даже медосмотры, сразу отправляют на передовую. С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.
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