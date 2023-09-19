Мобилизованный с инвалидностью получил 5 лет условно за "самоволку"

Военный суд в Москве приговорил 29-летнего уроженца Таджикистана Мехроджа Хайдарова, у которого есть инвалидность в связи с врождённой потерей слуха, к пяти годам лишения свободы условно по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал "Военные адвокаты" со ссылкой на карточку дела на сайте суда.

Хайдарову также назначили четыре года испытательного срока. Смягчающим обстоятельством суд счёл наличие двух братьев, имеющих инвалидность. В суд также обратилось командование части, которое просило о снисхождении.

Хайдаров - инвалид III группы, он с рождения страдает двусторонней нейросенсорной потерей слуха и чужую речь способен слышать только на очень близком расстоянии.

В октябре прошлого года Мехродж Хайдаров из деревни Линево под Волгоградом отправился в подмосковные Люберцы в гости к родственникам. Там он хотел устроиться на работу, чтобы накопить денег на операцию и избавиться от слухового аппарата. Его задержали сотрудники ДПС, когда он проходил мимо здания военкомата. У Хайдарова был паспорт и военный билет, в котором указана инвалидность и ограниченная годность к военной службе. В военкомате он под диктовку офицеров подписал документы, содержания которых не понимал, так как был без слухового аппарата.

"Сотрудники переговаривались, поглядывали на меня, что-то спрашивали, а я ничего не понимал, только улыбался и кивал головой в знак согласия. Они, как мне кажется, заметили, что я ничего не понимаю, стали посмеиваться", - рассказывал Хайдаров "Медиазоне".

Вечером того же дня Хайдаров оказался в части. Оттуда он смог позвонить отцу. Через два дня его родители приехали в Москву. После беседы отца с командиром батальона и начальником медслужбы молодому человеку дали направление в госпиталь на военно-врачебную комиссию. Однако врачи потребовали принести оригиналы медицинских документов. Тогда Хайдаров вернулся в часть, собрал в казарме вещи и уехал домой. По его словам, так как у него было направление в госпиталь, его просто отпустили, никакого побега не было.

Хайдаров отсутствовал на службе почти пять месяцев, а в марте этого года полиция задержала его в московском метро. Так он узнал, что против него возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении места службы в период мобилизации. Эта статья была введена за месяц до задержания Хайдарова и предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.