Во Владимире возбудили рекордное число дел за "самоволку"

За июнь в военный суд во Владимире поступило 13 уголовных дел по статье о самовольном оставлении места службы или воинской части. Это рекорд, пишет "Довод".

За первые пять месяцев 2023 года в регионе было заведено восемь уголовных дел (по всем уже вынесены приговоры) – столько же, сколько за весь 2022 год. До начала полномасштабного вторжения России в Украину, в 2021 году, владимирский суд вынес всего два приговора за оставление части.

В мае "Медиазона" обратила внимание, что подобных дел стало больше во всей России: за первые четыре месяца их возбудили более тысячи. Это больше, чем за весь 2022 год. Значительная часть таких дел заканчивается условными сроками. Иногда судьи прямо пишут, что оставляют осуждённого на свободе, чтобы его отправили на войну, "где тот своим поведением и поступками сможет доказать своё исправление".

Однако некоторые получают реальные сроки: закон предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сегодня, 29 июня, стало известно об одном из самых суровых приговоров за оставление воинской части – мобилизованному из Приморья дали девять лет за три побега с места службы.