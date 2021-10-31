Модель, сделавшую фото в трусах на фоне собора, отпустили из зала суда

Суд в Санкт-Петербурге не стал избирать меру пресечения для 31-летней модели Ирины Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Волкову отпустили на свободу.

В сообщении объединённой городской пресс-службы судов говорится, что решение принято в связи с "предположительностью" доводов следствия о мотивах действий обвиняемой.

Ранее на Ирину Волкову было заведено уголовное дело о намеренном оскорблении чувств верующих. Поводом стал снимок, сделанный летом прошлого года и размещённый в инстаграме, на котором модель сидит на корточках на фоне Исаакиевского собора с задранной юбкой.

В воскресенье во время заседания по мере пресечения были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова "оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами". В ответ модель, которую завели в зал в наручниках и посадили в клетку, признала вину и извинилась, сказав, что "немножечко заигралась в блогера", делала фото "без ума" и "что больше подобного не повторится".

В сообщении судебной пресс-службы также указывается, что Волкова "воспитывает несовершеннолетнего ребёнка", а в Санкт-Петербург "приехала после майдана".

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На этой неделе в Тверском суде Москвы обвинение запросило по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой, устроивших фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. Их обвиняют в действиях, выразивших явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих. При этом Бобиев извинился за фотосессию на камеру и пообещал "больше так никогда не делать".