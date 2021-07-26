Модуль "Пирс" отстыкован от МКС и затоплен в Тихом океане

В понедельник, 26 июля от международной космической станции (МКС) впервые отстыкован модуль, отработавший свой ресурс. Отстыковка и сведение с орбиты связки двух аппаратов - стыковочного модуля "Пирс" и грузового корабля "Прогресс" начались около 14 часов московского времени.

Как сообщает "Роскосмос", после отвода связки обоих аппаратов на безопасное расстояние от МКС, группа управления российским сегментом станции свела аппараты с орбиты. Около 18 часов московского времени связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы и через 10 минут несгораемые элементы были затоплены в несудоходной части Тихого океана.

Таким образом, на станции освобождён стыковочный узел для приёма российского лабораторного модуля "Наука". Он был запущен 21 июля.

Кладбище космических кораблей находится в трёх с половиной тысячах километров от Веллингтона и почти шести тысячах километров от Сантьяго.

Модуль "Пирс" был запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции 15 сентября 2001 года. В течение 20 лет эксплуатации он использовался в качестве стыковочного отсека для российских космических кораблей — как пилотируемых, так и грузовых.