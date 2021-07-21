С Байконура отправили к МКС модуль "Наука". Запуск намечали на 2007 год

Россия запустила с космодрома Байконур многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На околоземную орбиту его вывела ракета-носитель "Протон-М". Стыковка "Науки" с модулем "Звезда" на Международной космической станции (МКС) запланирована на 29 июля.

"Наука" доставит на МКС воду, вентиляторы, кабели и другие грузы. Модуль будет работать в программе научно-прикладных исследований. После его ввода в эксплуатацию российские космонавты получат дополнительные площади для обустройства рабочих мест, хранения грузов и аппаратуры. Вместе с новым модулем на станцию прибудет каюта для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA для работ в открытом космосе.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году в центе имени Хруничева. Планировалось, что модуль отправится к МКС в 2007 году, но этого не произошло. Модуль готовили к запуску в 2013 и 2016 годах, но инженеры находили неполадки в двигателе.

МКС эксплуатируется с конца 1998 года. Это совместный международный проект с участием 14 стран: США, Японии, Канады, России и 10 стран, входящих в Европейское космическое агентство.

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