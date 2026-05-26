Моджтаба Хаменеи повторил пожелания смерти Израилю и Америке

Иранские государственные СМИ во вторник опубликовали обращение верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, в котором он выступил с резкими заявлениями в адрес Израиля и США.

Обращение приурочено к начала ежегодного паломничества в Мекку - хаджа - и обращено не только к иранцам, но и к мусульманам по всему миру. В нём в частности говорится, что страны Ближнего Востока больше "не будут служить в качестве щита для американских военных баз". При этом в нём содержится призыв к "дружбе и сотрудничеству" между исламскими странами.

В обращении содержатся угрозы в адрес Израиля, который, как утверждает Хаменеи, является "раковой опухолью" и "вступает в финальную стадию" своего существования. Также в нём предлагается мусульманам и "угнетённым всего мира, в особенности молодёжи" повторять призывы "Смерть Израилю" и "Смерть Америке". Будущее, по мнению аятоллы, за "исламской нацией и исламской цивилизацией", которой необходимо ещё решительнее, чем прежде, отмежеваться от "многобожников", а также Америки и Израиля.

В целом послание повторяет риторику покойного отца нового лидера Ирана, Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. По многочисленным сообщеним, Моджтаба Хаменеи тогда же получил серьёзные ранения, что не помешало его избранию новым верховным лидером. Он не появлялся с тех пор на публике.

Обращение опубликовано на фоне ведущихся через посредников мирных переговоров между Ираном и США. На выходных сообщалось о существенном прогрессе, госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что осталось согласовать несколько формулировок, обе стороны, однако, подчёркивают, что соглашение может и не быть достигнуто.

Американские военные накануне нанесли ряд ударов по объектам на юге Ирана, как утверждается, в целях самообороны. Иранский Корпус стражей исламской революции в свою очередь заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 и открывал огонь по самолёту F-35, который, как утверждается, пытался войти в воздушное пространство.