Военные США нанесли удары по целям на юге Ирана

Американские военные в ночь на 26 мая нанесли ряд ударов по целям на юге Ирана. Сообщения об этом подтвердил представитель Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Тим Хокинс. По его словам, удары наносились "в целях самообороны", "чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил".

Представитель командования заявил, что целями стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. Центральное командование, как заявил он, продолжает защищать войска США, "проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия".

По сообщению Al Jazeera, ударам предшествовали действия Корпуса стражей исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе. Это один из важнейших стратегических водных путей, заблокированный Ираном после начала ударов США и Израиля по стране 28 февраля. С начала апреля при этом в регионе действует перемирие.

Ранее иранские новостные агентства сообщили о взрывах в районе южного иранского портового города Бендер-Аббас. Позже полуофициальное агентство Mehr заявило, что ситуация "полностью взята под контроль".

По данным Al Jazeera, при ударах погибли несколько военных Корпуса стражей. Официально это не подтверждено. Официальный Тегеран пока не комментировал удары.

Атака произошла во время визита делегации Ирана в Доху, где проходили переговоры с премьер-министром Катара. Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали возможное мирное соглашение с США, в том числе Ормузский пролив, запасы обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных средств Ирана.

Удары США произошли на фоне обсуждений проекта мирных договорённостей. Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время. "Я думаю, идёт активный обмен мнениями по конкретным формулировкам в первоначальном документе, так что это займёт несколько дней", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп днем ранее писал в соцсети Truth Soсial, что переговоры с Ираном "идут хорошо". По его словам, "это будет либо отличная сделка для всех", либо не будет "никакого соглашения вообще" и стороны вернутся к "стрельбе", но "в еще большей и сильной форме, чем когда-либо". В еще одном посте американский президент заявил, что обогащенный уран будет либо немедленно передан США для уничтожения, либо, что предпочтительнее, совместно и в координации с Ираном, будет уничтожен в Исламской Республике, свидетелем чего должна стать Комиссия по атомной энергии.

Иран при этом отверг сообщения о том, что якобы согласился приостановить обогащение урана. МИД Ирана заявил, что хотя по некоторым вопросам и был достигнут прогресс, "это не означает, что мы близки" к окончательной сделке. Рубио заявил журналистам, что Трамп не спешит – он не собирается заключать "плохую сделку".