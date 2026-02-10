Олимпийцу из Украины запретили носить шлем с фото погибших атлетов

Международный олимпийский комитет запретил Владиславу Гераскевичу, скелетонисту сборной Украины на Олимпиаде в Италии, использовать на тренировках и соревнованиях шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов. Об этом сам Гераскевич сообщил в соцсетях.

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти", – говорит в комментарии Гераскевич.

По словам скелетониста, о запрете носить шлем ему сообщил представитель МОК Тошио Цурунага. Одновременно Гераскевич сказал, что на другие нарушения правил МОК, в частности, выступления спортсменов с российским флагом на шлемах, никакой реакции не последовало. История знает прецеденты, когда спортивные достижения сочетались с чествованием погибших близких, но для украинцев в МОК применяются другие правила, приводит слова Гераскевича "Интерфакс-Украина". Спорстмен подчеркнул, что команда готовит официальный запрос в МОК.

Международный олимпийский комитет ситуацию пока не комментировал.

Поддержку 27-летнему знаменосцу украинской сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский. "На его шлеме – портреты наших атлетов, которых убила Россия. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться политической акцией на спортивных соревнованиях. Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия", - подчеркнул Зеленский.

Зимняя Олимпиада в Милане – третья в карьере Гераскевича. В феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине Владислав Гераскевич, проходя возле камеры, показал плакат с надписью No war in Ukraine ("Нет войне в Украине").