МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Члены исполкома Международного олимпийского комитета (МОК ) 22 июня проголосовали против признания Международной ассоциации бокса (IBA).
Ассоциация оставалось одной из немногих, кто допускал россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой без ограничений.
Гендиректор МОК Кристоф де Кеппер также призвал лишить IBA права проводить турнир по боксу на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Весной прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях россиян. IBA запрет не поддержала и разрешила российским и белорусским боксёрам соревноваться под собственными флагом. Это привело к бойкоту чемпионата мира в Ташкенте 17 странами, в том числе США. В итоге МОК заявил о необходимости санкций в отношении IBA.
С 2020 года ассоциацию возглавляет россиянин Умар Кремлёв. МОК ранее выразил неудовлетворение тем, как идут реформы в IBA.
В статуте главной мировой боксёрской структуры, признанной Международным олимпийским комитетом, IBA вскоре может сменить объединение World Boxing, созданное весной 2023 года странами, которые бойкотировали официальные соревнования IBA.
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