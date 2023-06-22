МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Члены исполкома Международного олимпийского комитета (МОК ) 22 июня проголосовали против признания Международной ассоциации бокса (IBA).

Ассоциация оставалось одной из немногих, кто допускал россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой без ограничений.

Гендиректор МОК Кристоф де Кеппер также призвал лишить IBA права проводить турнир по боксу на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Весной прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях россиян. IBA запрет не поддержала и разрешила российским и белорусским боксёрам соревноваться под собственными флагом. Это привело к бойкоту чемпионата мира в Ташкенте 17 странами, в том числе США. В итоге МОК заявил о необходимости санкций в отношении IBA.

С 2020 года ассоциацию возглавляет россиянин Умар Кремлёв. МОК ранее выразил неудовлетворение тем, как идут реформы в IBA.

В статуте главной мировой боксёрской структуры, признанной Международным олимпийским комитетом, IBA вскоре может сменить объединение World Boxing, созданное весной 2023 года странами, которые бойкотировали официальные соревнования IBA.