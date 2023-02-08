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Сборная США по боксу отказалась от чемпионатов мира из-за участия России

Президентом Международной федерации бокса Умар Кремлёв

Мужская и женская сборные США по боксу отказались от участия в ближайших чемпионатах мира из-за того, что туда допустят команды из России и Беларуси под национальными флагами. Об этом сообщается на сайте американской Федерации бокса.

В заявлении организации говорится, что Международная федерация бокса "не смогла выполнить заявленную миссию: продвигать, поддерживать и управлять спортивным боксом во всем мире в соответствии с требованиями и духом Олимпийской хартии".

Женский чемпионат мира пройдет в марте в Индии, мужской — в мае в Узбекистане. Боксёры из России и Беларуси были допущены к международным соревнованиям решением Международной федерации в октябре. Организация объяснила это тем, что "политика не должна влиять никакого влияния на спорт".

До этого президентом Международной федерации был переизбран россиянин Умар Кремлёв — он был единственным кандидатом после снятия с голосования голландца Бориса ван дер Фёрста. Переизбрание не было признано федерацией Украины — после этого её членство в международной было приостановлено.

  • Из-за конфликта между Международным Олимпийским комитетом и Международной федерацией бокса бокс может быть исключён из программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. МОК, в частности, потребовал от спортивной организации избавиться от финансовой зависимости от российской корпорации “Газпром”.
  • Российским спортсменам запрещают выступать под национальными флагами на международных турнирах почти во всех олимпийских видах спорта после начала февральского вторжения России в Украину. МОК обсуждает возможность допуска спортсменов в нейтральном статусе, против выступает Украина, Польша, Норвегия и страны Балтии.

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