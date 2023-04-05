МОК намерен предложить помощь украинским спортсменам

Международный олимпийский комитет отреагировал на решение правительства Украины лишать федерации статуса "национальных", если украинские спортсмены не будут бойкотировать соревнования, в которых участвуют россияне и граждане Беларуси. В МОК решили предложить украинским спортсменам, которые откажутся от бойкота, помощь от фонда Международного олимпийского комитета.

Если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации из-за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку "Фонда солидарности" олимпийского движения.

Представители МОК говорят, что реализация решения украинского правительства "навредит только украинским спортсменам" и никак не повлияет на войну. Решение будет противоречить позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества. "Украинская правда" отмечает, что несколько украинских спортсменов уже заявили, что выступают против любых бойкотов.

В рекомендациях МОК подчеркнуто, что россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и если не имеют контракта с армией. При этом они, однако, не могут "активно поддерживать войну".