Украина решила бойкотировать соревнования с участием россиян

Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы. Решение об этом принял Кабинет министров Украины.

Запрет касается в том числе отборочных турниров на летние Олимпийские игры-2024. В случае нарушения принятых правил федерация спорта может лишиться статуса национальной, сказал министр Кабмина Олег Немчинов.

Решение было принято в ответ на резолюцию Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они прямо не высказывались в поддержку войны и не нарушали антидопинговые правила. Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане, подчеркнул МОК. Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в этих играх будут приняты позднее.