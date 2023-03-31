Украина решила бойкотировать соревнования с участием россиян

Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы. Решение об этом принял Кабинет министров Украины.
Запрет касается в том числе отборочных турниров на летние Олимпийские игры-2024. В случае нарушения принятых правил федерация спорта может лишиться статуса национальной, сказал министр Кабмина Олег Немчинов.
Решение было принято в ответ на резолюцию Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они прямо не высказывались в поддержку войны и не нарушали антидопинговые правила. Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане, подчеркнул МОК. Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в этих играх будут приняты позднее.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, заявив, что считает, что одно лишь их присутствие будет "манифестацией насилия и беззакония".
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