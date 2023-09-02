МОК не допустил россиян и белорусов к Азиатским играм

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх. Сначала об этом сообщил The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА). Позднее МОК подтвердил эту информацию ТАСС.
В МОК объяснили, что идея участия россиян и белорусов в Азиатских играх "не осуществима по техническим причинам". Детали не уточняются, однако в Азиаде официально участвуют страны-члены ОСА, в который Россия и Беларусь не входят.
В июле ОСА согласился допустить не более 500 спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе. Участие в Азиаде позволило бы им квалифицироваться на Олимпиаду в Париже 2024 года.
Летние Азиатские игры стартуют 23 сентября в китайском городе Ханчжоу. В них примут участие более двенадцати тысяч спортсменов из 45 стран.
- Россиян и белорусов отстранили от международных соревнований почти по всем видам спорта в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
- В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян до своих соревнований в нейтральном статусе, при условии, что они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран, осуждающих российскую военную агрессию. Больше 30 государств выступили за то, чтобы россиян не допускали до международных соревнований.
- Решение об участии спортсменов из России в Олимпиаде в Париже пока не принято.
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