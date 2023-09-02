МОК не допустил россиян и белорусов к Азиатским играм

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх. Сначала об этом сообщил The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА). Позднее МОК подтвердил эту информацию ТАСС.

В МОК объяснили, что идея участия россиян и белорусов в Азиатских играх "не осуществима по техническим причинам". Детали не уточняются, однако в Азиаде официально участвуют страны-члены ОСА, в который Россия и Беларусь не входят.

В июле ОСА согласился допустить не более 500 спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе. Участие в Азиаде позволило бы им квалифицироваться на Олимпиаду в Париже 2024 года.

Летние Азиатские игры стартуют 23 сентября в китайском городе Ханчжоу. В них примут участие более двенадцати тысяч спортсменов из 45 стран.