МОК рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендует вводить ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, регулируемых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий.

Ограничения были введены 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года и связаны с полномасштабным вторжением России в Украину, которому способствовал режим Лукашенко.

В заявлении организации говорится, что с момента введения ограничений спортсмены с белорусскими паспортами участвовали в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в международных турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года в Париже и зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане, без каких-либо инцидентов на поле или за его пределами.

Разрешение на участие спортсменов в конкретных соревнованиях по конкретным видам спорта должны будут давать их организаторы и международные федерации, однако они будут учитывать рекомендации МОК, пишет белорусская служба Радио Свобода.

В заявлении МОК говорится, что ситуация с Национальным олимпийским комитетом Беларуси отличается от ситуации с Российским олимпийским комитетом. Ограничения в отношении российских спортсменов сохраняются.

Национальный олимпийский комитет Украины заявил "категорический протест" против решения МОК. В НОК Украины подчеркивают, что Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины.