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МОК временно отстранил ОКР от олимпийского движения

Глава МОК Томас Бах

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) от олимпийского движения. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения, - заявил представитель МОК Марк Адамс.

Отстранение связано с признанием со стороны ОКР так называемых олимпийских советов в регионах Украины, об аннексии которых объявила Россия - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Решение нарушает территориальную целостность НОК Украины", - заявил Адамс.

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