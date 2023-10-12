МОК временно отстранил ОКР от олимпийского движения

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) от олимпийского движения. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения, - заявил представитель МОК Марк Адамс.

Отстранение связано с признанием со стороны ОКР так называемых олимпийских советов в регионах Украины, об аннексии которых объявила Россия - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Решение нарушает территориальную целостность НОК Украины", - заявил Адамс.

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