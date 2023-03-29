Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Политика

МОК не смог. Почему допуск россиян на Олимпиаду разозлил всех

Акция протеста против допуска российских спортсменов на Олимпиаду, Лозанна, 25 марта 2023 года

Международный Олимпийский комитет в понедельник опубликовал заявление, в котором уточнил свои рекомендации о порядке допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры. Как и в конце января, эти предложения по большей части не устроили ни Украину, ни Россию, вызвав новую волну споров о допустимости участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Рекомендация МОК отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований была опубликована 28 февраля 2022 года, через пять дней после начала российского вторжения в Украину. Первые последствия проявились уже 3 марта, когда Международный паралимпийский комитет отстранил обе страны от зимней паралимпиады в Пекине. Россия немедленно возмутилась этим решением и пообещала его оспорить, но так и не преуспела в этом. Сейчас Международный Олимпийский комитет предлагает своего рода "Соломоново решение", призванное, с одной стороны, учесть фактор войны, а с другой – максимально соблюсти Олимпийскую хартию и уйти от дискриминации по национальному признаку.

Предложения МОК включают в себя:

  • Выступление спортсменов из России и Беларуси только в индивидуальных соревнованиях, без использования национальных гимна, флага и каких-либо отсылок к ним
  • Отсутствие со стороны таких спортсменов "активной поддержки" российской агрессии против Украины (посты в соцсетях, публичные высказывания, демонстрация связанной с поддержкой войны символики)
  • Эти спортсмены не должны быть военнослужащими или сотрудниками служб безопасности

В рекомендациях МОК остаются и другие пункты, такие, как обязательное соответствие всех желающих участвовать в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов антидопинговым правилам и полный запрет на официальное участие в Играх чиновников из этих стран.

Реакция чиновников

Несмотря на то, что российские спортсмены и так уже много лет выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за череды допинговых скандалов, спортивные чиновники в Москве обрушились на МОК с критикой после публикации рекомендаций.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал предложения МОК "неправомерными", а решение исключить из участия в Играх представителей командных видов спорта – "дискриминационным". В Олимпийском комитете России (ОКР) больше всего разозлились недопуском на Олимпиаду военнослужащих и представителей силовых структур. В ОКР считают, что это попытка "внести раскол в сообщество российских спортсменов", разделив их на "допустимых и неугодных".

Представители России, далекие от спорта, и вовсе не стали стесняться в выражениях: например, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова назвала заявление МОК проявлением "национализма, ксенофобии, ненависти по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам".

Не меньший гнев рекомендации Международного Олимпийского комитета вызвали и в Украине, где последовательно настаивают на полном запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

"На Олимпиаде в Токио в 2021 году Россия выиграла 71 медаль. Российские спортсмены-военнослужащие получили 45 из них. Они являются частью той же армии, которая сейчас совершает военные преступления в Украине", – говорится в заявлении постоянного представительства Украины в ООН.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, который также является президентом Национального Олимпийского комитета Украины, призвал оставить в силе полный запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх, но заявил о возможности дополнительных консультаций с МОК по этому вопросу. Гутцайт сказал, что Украина сама будет выяснять, кто из российских и белорусских спортсменов имеет отношение к армии или силовым структурам, не афишируя этого, и передавать соответствующие списки в международные спортивные федерации.

С критикой предложенного МОК компромисса выступили и многие западные политики, например, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фрезер, назвавшая его "пощечиной украинским спортсменам".

Президент МОК Томас Бах на заседании исполнительного комитета организации в Лозанне, во время которого были обнародованы рекомендации по длпуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм, 28 марта 2023 года
Президент МОК Томас Бах на заседании исполнительного комитета организации в Лозанне, во время которого были обнародованы рекомендации по длпуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм, 28 марта 2023 года

"Решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта. Я поручил министру спорта передать наши твердые возражения руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния", – написал в твиттере премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Реакция спортсменов

Некоторые спортсмены, как действующие, так и бывшие, отреагировали на случившееся спокойнее. "Ничего страшного не случилось. И очень хорошо, что мы сможем принять участие в квалификации и показать свои результаты и нормативы в рамках своих федераций", – сказала в интервью российскому государственному телеканалу RT легкоатлетка Иоланда Чен. Самые "патриотично настроенные" россияне осудили компромисс: например, шахматист Сергей Карякин, не скрывающий своей поддержки "специальной военной операции" и Владимира Путина, или лыжница Вероника Степанова, которая послала МОК "на фиг" и заявила, что не позволит никаким комиссиям "разбирать свои взгляды и убеждения".

В Украине же споры в основном идут в другой плоскости – о том, должны ли украинские олимпийцы бойкотировать Игры, если россияне будут на них допущены на каких-либо условиях.

Так или иначе, практически все комментаторы делают акцент на том, что речь идет лишь о рекомендациях, и окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в Олимпийских играх, пока не принято.

Российская сборная на открытии Олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2022 года
Российская сборная на открытии Олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2022 года

"Условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые обнародовал МОК, в первую очередь неконкретные. Что нужно сделать, чтоб допустили? А вот вы сделайте это и это, мы проверим, а потом скажем. Это одно означает: МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают. Причем сразу. Мне реально интересно, что из этого получится. Интересны последствия. А что вы ждали? Мировому спорту важно, чтобы выступали сильнейшие спортсмены. Мировому спорту абсолютно безразлично, под каким флагом. Вот так я и воспринимаю новые декреты Томаса Баха, главы Международного Олимпийского Комитета", – написал в телеграме спортивный комментатор Василий Уткин.

"Это большое счастье для России"

"Я понимаю, почему горячие головы с украинской стороны, из Польши или откуда-то еще выражают недовольство, но для меня большая загадка, почему такие вещи сейчас говорят российские чиновники и комментаторы в телевизоре. В данной ситуации это большое счастье, что Международный Олимпийский комитет в лице своего президента делает шаг в нашу сторону, дают какую-то надежду, возможность того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде. Я считаю, что это большой шаг вперед, по крайней мере, для российских спортсменов", – говорит в интервью Радио Свобода самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион Игр в Сиднее и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. "Для любого спортсмена, который дорожит своим победами, это большое счастье – соревноваться с соперниками на том уровне, где эти результаты будут как-то оценены. Для меня большая загадка, почему вокруг этого мудрого и правильного, как мне кажется, решения, возник такой ажиотаж".

Евгений Кафельников
Евгений Кафельников

Теннис – один из видов спорта, в котором правила, обнародованные МОК 28 марта, де-факто действуют еще с лета 2022 года. 14 июня организаторы Открытого чемпионата США по теннису разрешили российским и белорусским теннисистам участвовать в соревновании под нейтральным флагом – несмотря на то, что ранее организаторы другого престижного турнира, Уимблдона, отвергли даже такую возможность.

"На мировой теннис решение о допуске россиян и белорусов никак не повлияло. Разве что некоторые украинские теннисистки делают жесты, которые я абсолютно не поддерживаю, – не жать руку своим российским соперникам, хотя при этом на корте они друг с другом соревнуются. Это их личное дело, они имеют на это право. Все, что происходит сейчас, рано или поздно закончится, и как быть потом? Теннис, безусловно, один из тех примеров, которому нужно следовать: люди играют, и никто в этом проблем, не видит", – говорит Кафельников. Он также не видит проблемы в том, что специальная комиссия МОК будет рассматривать "под лупой" каждого российского спортсмена на предмет поддержки им войны в Украине: "МОК не будет никого заставлять подписывать какие-то бумаги с осуждением того или этого. Все прекрасно понимают нынешние реалии. Международный Олимпийский комитет не будет брать на себя такую ответственность – ломать судьбы спортсменов. Все здравые люди, все с пониманием к этому относятся", – говорит теннисист о рисках, которые рекомендации МОК таят для россиян в самой России: ведь тех, кто согласится участвовать в Олимпиаде, на родине могут обвинить в демонстративном отказе поддерживать "специальную военную операцию".

Жертвы войны и российские олимпийцы-военнослужащие

На украинском сайте "Ангелы спорта", созданном Спортивным комитетом Украины, уже более 100 фамилий спортсменов, погибших после начала полномасштабного российского вторжения в эту страну – как на фронте, так и при обстрелах гражданских объектов. Олег Верняев, Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и глава украинской федерации этого вида спорта, 8 марта называл цифру в 240 погибших.

"Дети уезжают из Украины, тренеры уезжают, спортсмены уезжают за границу, россияне разрушают нашу спортивную инфраструктуру – мы теряем все, что имеем. В России без проблем тренируются и выступают на чемпионатах. У нас невозможно тренироваться, а россиянам это удается. Затем на чемпионатах они говорят, что все должны быть на одном уровне. Погибла 12-летняя девочка. Она занималась художественной гимнастикой, не в сборной, а как кандидат. Через три-четыре года она могла бы попасть в сборную Украины и выступить на Олимпийских играх, но погибла из-за обстрела. Это произошло в Мариуполе. Для меня россиян просто не существует. Если мы встретимся на помосте, я не пожму руку и не поздороваюсь. Для меня этих людей нет. Я не хочу их больше видеть", – говорит Верняев.

В России тем временем прикидывают, без кого эта страна уже практически наверняка останется на ближайших Олимпиадах из-за запрета на участие в них кадровых военных и силовиков. Российские чиновники, критикующие решение МОК, не зря называют такой симбиоз "исторической традицией" – спортсменов, формально являющихся военнослужащими или сотрудниками силовых структур в России, как и в свое время в СССР, подавляющее большинство, причем не только в системе Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) и "Динамо". На XXIV летних Олимпийских играх в Пекине из 212 российских спортсменов более 30 имели воинское звание, 15 из них при этом были офицерами. Старшим по званию оказался лыжник и капитан ВС РФ Сергей Устюгов. В августе 2021 года участников Олимпиады в Токио награждал медалями и новыми воинскими званиями лично министр обороны Сергей Шойгу: тогда, по подсчетам журналистов, олимпийцы-военнослужащие завоевали 64% от общего числа российских наград.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG