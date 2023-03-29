МОК не смог. Почему допуск россиян на Олимпиаду разозлил всех

Международный Олимпийский комитет в понедельник опубликовал заявление, в котором уточнил свои рекомендации о порядке допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры. Как и в конце января, эти предложения по большей части не устроили ни Украину, ни Россию, вызвав новую волну споров о допустимости участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Рекомендация МОК отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований была опубликована 28 февраля 2022 года, через пять дней после начала российского вторжения в Украину. Первые последствия проявились уже 3 марта, когда Международный паралимпийский комитет отстранил обе страны от зимней паралимпиады в Пекине. Россия немедленно возмутилась этим решением и пообещала его оспорить, но так и не преуспела в этом. Сейчас Международный Олимпийский комитет предлагает своего рода "Соломоново решение", призванное, с одной стороны, учесть фактор войны, а с другой – максимально соблюсти Олимпийскую хартию и уйти от дискриминации по национальному признаку.

Предложения МОК включают в себя:

Выступление спортсменов из России и Беларуси только в индивидуальных соревнованиях, без использования национальных гимна, флага и каких-либо отсылок к ним

Отсутствие со стороны таких спортсменов "активной поддержки" российской агрессии против Украины (посты в соцсетях, публичные высказывания, демонстрация связанной с поддержкой войны символики)

Эти спортсмены не должны быть военнослужащими или сотрудниками служб безопасности

В рекомендациях МОК остаются и другие пункты, такие, как обязательное соответствие всех желающих участвовать в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов антидопинговым правилам и полный запрет на официальное участие в Играх чиновников из этих стран.

Реакция чиновников

Несмотря на то, что российские спортсмены и так уже много лет выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за череды допинговых скандалов, спортивные чиновники в Москве обрушились на МОК с критикой после публикации рекомендаций.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал предложения МОК "неправомерными", а решение исключить из участия в Играх представителей командных видов спорта – "дискриминационным". В Олимпийском комитете России (ОКР) больше всего разозлились недопуском на Олимпиаду военнослужащих и представителей силовых структур. В ОКР считают, что это попытка "внести раскол в сообщество российских спортсменов", разделив их на "допустимых и неугодных".

Представители России, далекие от спорта, и вовсе не стали стесняться в выражениях: например, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова назвала заявление МОК проявлением "национализма, ксенофобии, ненависти по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам".

Не меньший гнев рекомендации Международного Олимпийского комитета вызвали и в Украине, где последовательно настаивают на полном запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

"На Олимпиаде в Токио в 2021 году Россия выиграла 71 медаль. Российские спортсмены-военнослужащие получили 45 из них. Они являются частью той же армии, которая сейчас совершает военные преступления в Украине", – говорится в заявлении постоянного представительства Украины в ООН.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, который также является президентом Национального Олимпийского комитета Украины, призвал оставить в силе полный запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх, но заявил о возможности дополнительных консультаций с МОК по этому вопросу. Гутцайт сказал, что Украина сама будет выяснять, кто из российских и белорусских спортсменов имеет отношение к армии или силовым структурам, не афишируя этого, и передавать соответствующие списки в международные спортивные федерации.

С критикой предложенного МОК компромисса выступили и многие западные политики, например, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фрезер, назвавшая его "пощечиной украинским спортсменам".

"Решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта. Я поручил министру спорта передать наши твердые возражения руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния", – написал в твиттере премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Реакция спортсменов

Некоторые спортсмены, как действующие, так и бывшие, отреагировали на случившееся спокойнее. "Ничего страшного не случилось. И очень хорошо, что мы сможем принять участие в квалификации и показать свои результаты и нормативы в рамках своих федераций", – сказала в интервью российскому государственному телеканалу RT легкоатлетка Иоланда Чен. Самые "патриотично настроенные" россияне осудили компромисс: например, шахматист Сергей Карякин, не скрывающий своей поддержки "специальной военной операции" и Владимира Путина, или лыжница Вероника Степанова, которая послала МОК "на фиг" и заявила, что не позволит никаким комиссиям "разбирать свои взгляды и убеждения".

В Украине же споры в основном идут в другой плоскости – о том, должны ли украинские олимпийцы бойкотировать Игры, если россияне будут на них допущены на каких-либо условиях.

Так или иначе, практически все комментаторы делают акцент на том, что речь идет лишь о рекомендациях, и окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в Олимпийских играх, пока не принято.

"Условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые обнародовал МОК, в первую очередь неконкретные. Что нужно сделать, чтоб допустили? А вот вы сделайте это и это, мы проверим, а потом скажем. Это одно означает: МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают. Причем сразу. Мне реально интересно, что из этого получится. Интересны последствия. А что вы ждали? Мировому спорту важно, чтобы выступали сильнейшие спортсмены. Мировому спорту абсолютно безразлично, под каким флагом. Вот так я и воспринимаю новые декреты Томаса Баха, главы Международного Олимпийского Комитета", – написал в телеграме спортивный комментатор Василий Уткин.

"Это большое счастье для России"

"Я понимаю, почему горячие головы с украинской стороны, из Польши или откуда-то еще выражают недовольство, но для меня большая загадка, почему такие вещи сейчас говорят российские чиновники и комментаторы в телевизоре. В данной ситуации это большое счастье, что Международный Олимпийский комитет в лице своего президента делает шаг в нашу сторону, дают какую-то надежду, возможность того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде. Я считаю, что это большой шаг вперед, по крайней мере, для российских спортсменов", – говорит в интервью Радио Свобода самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион Игр в Сиднее и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. "Для любого спортсмена, который дорожит своим победами, это большое счастье – соревноваться с соперниками на том уровне, где эти результаты будут как-то оценены. Для меня большая загадка, почему вокруг этого мудрого и правильного, как мне кажется, решения, возник такой ажиотаж".

Теннис – один из видов спорта, в котором правила, обнародованные МОК 28 марта, де-факто действуют еще с лета 2022 года. 14 июня организаторы Открытого чемпионата США по теннису разрешили российским и белорусским теннисистам участвовать в соревновании под нейтральным флагом – несмотря на то, что ранее организаторы другого престижного турнира, Уимблдона, отвергли даже такую возможность.

"На мировой теннис решение о допуске россиян и белорусов никак не повлияло. Разве что некоторые украинские теннисистки делают жесты, которые я абсолютно не поддерживаю, – не жать руку своим российским соперникам, хотя при этом на корте они друг с другом соревнуются. Это их личное дело, они имеют на это право. Все, что происходит сейчас, рано или поздно закончится, и как быть потом? Теннис, безусловно, один из тех примеров, которому нужно следовать: люди играют, и никто в этом проблем, не видит", – говорит Кафельников. Он также не видит проблемы в том, что специальная комиссия МОК будет рассматривать "под лупой" каждого российского спортсмена на предмет поддержки им войны в Украине: "МОК не будет никого заставлять подписывать какие-то бумаги с осуждением того или этого. Все прекрасно понимают нынешние реалии. Международный Олимпийский комитет не будет брать на себя такую ответственность – ломать судьбы спортсменов. Все здравые люди, все с пониманием к этому относятся", – говорит теннисист о рисках, которые рекомендации МОК таят для россиян в самой России: ведь тех, кто согласится участвовать в Олимпиаде, на родине могут обвинить в демонстративном отказе поддерживать "специальную военную операцию".

Жертвы войны и российские олимпийцы-военнослужащие

На украинском сайте "Ангелы спорта", созданном Спортивным комитетом Украины, уже более 100 фамилий спортсменов, погибших после начала полномасштабного российского вторжения в эту страну – как на фронте, так и при обстрелах гражданских объектов. Олег Верняев, Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и глава украинской федерации этого вида спорта, 8 марта называл цифру в 240 погибших.

"Дети уезжают из Украины, тренеры уезжают, спортсмены уезжают за границу, россияне разрушают нашу спортивную инфраструктуру – мы теряем все, что имеем. В России без проблем тренируются и выступают на чемпионатах. У нас невозможно тренироваться, а россиянам это удается. Затем на чемпионатах они говорят, что все должны быть на одном уровне. Погибла 12-летняя девочка. Она занималась художественной гимнастикой, не в сборной, а как кандидат. Через три-четыре года она могла бы попасть в сборную Украины и выступить на Олимпийских играх, но погибла из-за обстрела. Это произошло в Мариуполе. Для меня россиян просто не существует. Если мы встретимся на помосте, я не пожму руку и не поздороваюсь. Для меня этих людей нет. Я не хочу их больше видеть", – говорит Верняев.

В России тем временем прикидывают, без кого эта страна уже практически наверняка останется на ближайших Олимпиадах из-за запрета на участие в них кадровых военных и силовиков. Российские чиновники, критикующие решение МОК, не зря называют такой симбиоз "исторической традицией" – спортсменов, формально являющихся военнослужащими или сотрудниками силовых структур в России, как и в свое время в СССР, подавляющее большинство, причем не только в системе Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) и "Динамо". На XXIV летних Олимпийских играх в Пекине из 212 российских спортсменов более 30 имели воинское звание, 15 из них при этом были офицерами. Старшим по званию оказался лыжник и капитан ВС РФ Сергей Устюгов. В августе 2021 года участников Олимпиады в Токио награждал медалями и новыми воинскими званиями лично министр обороны Сергей Шойгу: тогда, по подсчетам журналистов, олимпийцы-военнослужащие завоевали 64% от общего числа российских наград.