МОК запретил трансженщинам участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые правила участия спорстменов в женских соревнованиях, начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Из них следует, что право участия в женских соревнованиях будут иметь только лица с женским биологическим полом. Пол будет подтвердаться генетическим тестом, который спортсменки будут проходить один раз в жизни. Из этих правил следует, что совершившие трансгендерный переход не будут допускаться к женским соревнованиям.

Как заявила президент МОК Кирсти Ковентри, этот шаг основан на науке и на данных экспертов. Ковентри отметила, что было бы несправедливо позволять биологическим мужчинам участвовать в одних соревнованиях с женщинами. Ограничения будут действовать в любых соревнованиях под эгидой МОК.

Вопрос об участии трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях в последние годы вызывает множество споров, высказываются мнения как за, так и против. Одним из первых указов президента США Дональда Трампа после вступления в должность был указ о запрете федерального финансирования для организаций, которые позволяют трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях.