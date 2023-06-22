Молдавский МИД сообщил о вызове российского посла в Кишинёве Олега Васнецова после высказывания назначенного Россией главы контролируемой Москвой части Херсонской области Украины Олега Сальдо. Тот намекнул на возможность удара российской армии по мосту в молдавском селе Джурджулешты в ответ на атаку украинской армии по мосту, находящемуся под контролем России.

Утром 22 июня российские власти сообщили об атаке украинской армии на Чонганский мост между аннексированным Крымом и Херсонской областью Украины. Сальдо заявил, что российской армии известны координаты мостов в Одесской области и Джурджулештах. Чиновник не пояснил, почему российская армия должна атаковать молдавский мост в ответ на украинскую атаку.

"Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, украинской территории, находящейся под российской оккупацией, в которых нашей стране угрожала прямая угроза. Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений ", - говорится в сообщении молдавского МИД (цитата по Молдавской службе Радио Свобода).

Реакции российского МИД на этот шаг Кишинёва не было.