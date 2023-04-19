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Молдова объявила нежелательным лицом сотрудника посольства России

Российское посольство в Кишинёве

Власти Молдовы объявили персона нон грата сотрудника российского посольства в Кишинёве. Об этом 19 апреля сообщило внешнеполитическое ведомство Молдовы.

Высылка сотрудника российского посольства связана с инцидентом 17 апреля в аэропорту Кишинёва. Пограничники отказали во взъезде в страну главе российской Республики Татарстан Рустаму Минниханову. При этом, как утверждает МИД Молдовы, двое сотрудников российского посольства вели себя в аэропорту "неподобающим образом".

Утром в среду на заседании кабинета министров Молдовы премьер-министр Дорин Речан назвал поведение российских официальных лиц недопустимым и попросил рассмотреть возможность объявить одного из них нежелательной персоной, а второму запретить посещать аэропорт. В чём именно заключалось неподобающее поведение - власти Молдовы не уточняют.

Минниханову 17 апреля прилетел в Молдову для участия в так называемом международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023". Он проходил в автономной области Гагаузия. Глава Татарстана прилетел по приглашению кандидата в главы Гагаузим Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане.

Выйти из самолёта молдавские пограничники главе российского региона не позволили. По словам самого Минниханова, власти Молдовы присвоили ему статус нежелательного лица. Самолёт с Миннихановым вылетел обратно из Кишинёва в Россию. Пограничная служба Молдовы отвергла слова Минниханова о том, что тот является для Кишинёва нежелательным лицом. По заявлению ведомства, лица, которым в понедельник был запрещён въезд на территорию страны, "представили противоречивую информацию о цели визита", - цитирует РБК. Также было заявлено, что "поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной [для въезда в страну], и власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны".

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