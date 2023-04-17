Главе Татарстана Минниханову отказали во въезде в Молдову

Главе республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдову. Он прилетел на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023". Однако выйти из самолёта молдавские пограничники ему не позволили. По словам самого Минниханова, власти Молдовы присвоили ему статус нежелательного лица. Сейчас самолёт с Миннихановым уже вылетел обратно из Кишинёва в Россию.

Вместе с Миннихановым на конгресс летел глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров. Его также признали нежелательным лицом и не позволили выйти из самолёта.

Минниханов летел в Молдову по приглашению кандидата в главы автономной области области Гагаузия Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане.

Власти Молдовы пока не комментировали эту информацию. Газета "Коммерсант" указывает, что политики и общественные деятели Гагаузии, где в городе Комрат проходит конгресс, неоднократно критиковали молдавскую власть. Также многие из них поддерживают действия России на территории Украины.