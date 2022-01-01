Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады

Молодёжная сборная России по хоккею в субботу не смогла вылететь из канадского Калгари, где проходил чемпионат мира в этой возрастной группе. Игроков и тренеров не допустили к полёту из-за нарушения масочного режима и, как утверждается, из-за курения при посадке на рейс.

Вместе с россиянами была снята сборная Чехии. Главный тренер российской команды Сергей Зубов заявил в комментарии "Матч ТВ", что это случилось из-за того, что часть спортсменов из обеих команд неправильно носила маски.

Менеджер молодёжной сборной Чехии Отакар Черны заявил, что ситуация возникла из-за поведения российских хоккеистов. По его словам, спортсмены выпили слишком много алкоголя и не соблюдали гигиенические правила, – передаёт издание Sport.cz. Один из членов российской делегации курил прямо в посадочном рукаве по дороге из аэропорта в самолёт, утверждает он. Чехов, по его словам, сняли из-за того, что экипаж не смог отличить их от русских.

Российский спортивный журналист Павел Лысенков заявил, что пьяны были чехи. Курил при этом главный тренер россиян Сергей Зубов, сообщил журналист в телеграме. То же самое рассказал анонимный источник российской газеты "Известия".

Российская команда сумела вылететь следующим рейсом. Чехи – ровно через сутки. Зубов, комментируя ситуацию, заявил, что он бросил курить три года назад. На хоккейной площадке игроки в ходе турнира не встречались: соревнование было отменено из-за массовых заражений спортсменов коронавирусом.