Сборная России по хоккею сыграла официальный матч в форме с надписью СССР на груди. Игра против сборной Канады прошла в Москве 15 декабря в рамках Кубка Первого канала. Команда проведёт в советской форме все матчи турнира.

Кубок Первого канала — официальный турнир, проводящийся с 1967 года (в советское время он назывался турниром на призы газеты “Известия”). Российская Федерация хоккея заявила, что форма сделана к отсылкой к Олимпийским играм в Кортина-д’Ампеццо 1956 года, где советская сборная выиграла золото.

Матч закончился со счётом 4:3 в пользу российской команды. Игра стала первой официальной для россиян под руководством главного тренера Алексея Жамнова.