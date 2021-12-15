Сборная России по хоккею сыграла официальный матч в форме с надписью СССР на груди. Игра против сборной Канады прошла в Москве 15 декабря в рамках Кубка Первого канала. Команда проведёт в советской форме все матчи турнира.
Кубок Первого канала — официальный турнир, проводящийся с 1967 года (в советское время он назывался турниром на призы газеты “Известия”). Российская Федерация хоккея заявила, что форма сделана к отсылкой к Олимпийским играм в Кортина-д’Ампеццо 1956 года, где советская сборная выиграла золото.
Матч закончился со счётом 4:3 в пользу российской команды. Игра стала первой официальной для россиян под руководством главного тренера Алексея Жамнова.
- На играх в Пекине российская сборная будет выступать как сборная национального Олимпийского комитета. На форме спортсменов будет запрещено указывать национальную принадлежность, вместо гимна будет играть музыка Чайковского. Такое решение было принято спортивным судом после нескольких громких допинговых скандалов вокруг российских спортсменов.
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