Светская администрация Киево-Печерской лавры, — исторического монастыря в центре Киева, — обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию до 29 марта. Текст опубликован на сайте лавры.

Администрация сообщила, что расторгает договор с УПЦ. Заявляется, что с 2013 года монастырь располагался в лавре по договору о безвозмездном пользовании. Теперь его решено разорвать — в документе ссылаются на неназванные нарушения условий пользования имуществом и решения государственных органов, Совета национальной безопасности и обороны и министерства культуры.

В УПЦ заявили, что монастырь не будет выселяться, так как "для этого нет никаких юридических обоснований". "Единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – заявляется на сайте церкви.

В Русской православной церкви, считающей УПЦ своей самоуправляемой частью, выселение монахов назвали "апогеем беззакония". "Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда будет вписано в историю антицерковных гонений", – заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В начале декабря представитель поддерживаемой властями в Киеве Православной церкви Украины Евстратий Зоря сообщил, что Киево-Печерская лавра стала монастырем ПЦУ. Он назвал это "восстановлением исторической справедливости". Новым главой лавры станет митрополит Киевский и всея Украины ПЦУ Епифаний (Думенко).