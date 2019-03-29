Глава шведского банка уволена в результате скандала с отмыванием денег

В четверг крупнейший банк Швеции Swedbank уволил своего генерального директора Бирджитте Боннесен. Основанием для ее отстранения от должности стал разрастающийся скандал в связи с отмыванием денег через филиалы банка в Латвии и Литве, и в особенности через филиал в столице Эстонии Таллинне.

Скандал разразился после того как основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление в начале марта в полицию Швеции с просьбой рассмотреть возможные финансовые махинации, в которых были замешаны деньги из России и бывших советских республик в банке Swedbank.

Против Боннесен не выдвинуто обвинений в потворстве отмыванию денег через филиалы в Прибалтике, однако акционеры банка недовольны её действиями после того как история получила широкую огласку. Обвинения против Swedbank связывают с обвинениями по отмыванию денег против крупнейшего банка в Дании, Danske Bank, который обвиняется в отмывании более 200 миллиардов евро через его филиал в Таллине в период между 2007 и 2015 годами. В настоящее время Danske Bank предъявлены судебные иски, он стал объектом штрафов и санкций в США, Латвии, Литве и Эстонии.

Поначалу Боннесен отрицала причастность Swedbank, к скандалу со c Danske Bank, однако 29 января она была вынуждена публично признать, что такие связи есть. Противоречивые заявления генерального директора вызвали замешательство среди акционеров, подорвали доверие к Swedbank и финансовая корпорация потеряла более 20 процентов своей рыночной стоимости.

История с отмыванием денег через Swedbank доминирует в новостном пространстве Швеции, она вызвала парламентские дебаты, поскольку подорвана репутация скандинавских банков, которые традиционно принято считать эталоном надежности и прозрачности.

Увольнение Боннесен следует за отставкой в декабре исполнительного директора Danske Bank Томаса Боргена. По сообщениям агентства Associated Press, часть денег, отмытых через счета филиала Danske Bank в Эстонии принадлежали членам семьи президента России Владимира Путина.