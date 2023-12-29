74 моряка погибли при ударе ВСУ по кораблю "Новочеркасск" – СМИ

В результате удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" погибли 74 российских моряка, еще 27 получили ранения. Об этом сообщает портал "Новости Севастополя" со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота. Информацию о погибших также опубликовало "Независимое телевидение Севастополя", однако впоследствии эта новость пропала.

По данным портала "Новости Севастополя", главком ВМФ России Николай Евменов предложил объявить на территории города двухдневный траур.

О гибели российских моряков также пишет украинский Центр национального сопротивления. Он ссылается письмо Евменова, которое якобы имеют в распоряжении активисты "Кибер Сопротивления". В сообщении говорится, что крымские СМИ опубликовали эти данные, однако впоследствии некоторые из них удалили публикации.

Официально Минобороны России о потерях на корабле не сообщала.