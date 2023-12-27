Игра в города. Россия потеряла в Крыму еще один боевой корабль

В ночь на 26 декабря в аннексированном Крыму в порту Феодосии прогремело несколько мощных взрывов. Украинские бомбардировщики нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю (БДК) "Новочеркасск", который был пришвартован у причальной стенки. На борту корабля сдетонировали боеприпасы, в результате чего он оказался практически полностью разрушен.

О точном попадании по БДК первым отчитался командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "А флота в России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ крейсером "Москва" отправляется большой десантный корабль "Новочеркасск". Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу", – написал он в телеграме.

Чуть позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что тактическая авиация нанесла удар по "Новочеркасску" крылатыми ракетами, но, сколько и каких ракет было выпущено, военные не уточнили. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил летчиков "за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной".

В Министерстве обороны России заявили, что "Новочеркасск" "получил повреждения в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины". Там также добавили, что во время воздушного боя средства российской ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24, выпустивших по кораблю управляемые ракеты. В Киеве потерю самолетов опровергли.

На опубликованных днем фотографиях, сделанных в порту Феодосии, видно, что от "Новочеркасска" практически ничего не осталось. Такие серьезные повреждения могли быть вызваны тем, что на корабле сдетонировал груз взрывчатых веществ.

Было повреждено и частично затоплено еще одно находившееся рядом судно

"Взрыв обусловлен не просто подрывом чего-нибудь незначительного. Это детонация боеприпасов – большой десантный корабль используется для перевозки как техники и вооружения, так и личного состава. Этот корабль мог… перевозить в Феодосию или другие порты боеприпасы, в том числе и [ударные беспилотники] "шахеды", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Первые спутниковые снимки порта Феодосии, сделанные днем 26 декабря, подтверждают заявления представителя ВСУ Натальи Гуменюк о том, что в результате атаки на большой десантный корабль "Новочеркасск" было повреждено и частично затоплено еще одно находившееся рядом судно. Как удалось установить Радио Свобода по открытым источникам, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".

Последствия атаки

Крымские власти традиционно попытались приуменьшить масштабы происшествия. Подобное происходило, например, и во время сентябрьских атак по российским военным объектам в Севастополе. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов сперва заявил лишь о том, что "в районе Феодосии проведена вражеская атака", и призвал сохранять спокойствие. Позже он добавил, что в городе повреждены всего шесть зданий и что транспорт работает в обычном режиме.

Свои дома вынужденно покинули около 350 человек

Местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту Радио Свобода, говорят, что нанесенный городу ущерб оказался более серьезным. Взрывной волной, по их словам, выбило стекла "в десятках домов" в центральной части города и в районе Карантин. Кроме того, на протяжении нескольких часов было перекрыто движение по улицам Десантников и Красноармейской, которые подходят к феодосийскому порту. Ночью, пока пожар не был потушен и сохранялась опасность повторных взрывов, жителей нескольких улиц принудительно эвакуировали в пункты временного размещения, организованные в двух городских школах. По данным телеграм-каналов, свои дома вынужденно покинули около 350 человек.

О погибших и пострадавших в результате атаки на "Новочеркасск" поступают противоречивые сведения. Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем и двух раненых, местное управление российского МЧС – об одном погибшем и четырех пострадавших. Между тем, по неофициальным сведениям, часть экипажа корабля во время взрыва находилась на его борту. Успел ли кто-то из офицеров и матросов покинуть "Новочеркасск" до того момента, как сдетонировали боеприпасы, неизвестно. Штатная численность экипажа подбитого корабля составляет 98 человек.

О силе взрыва, уничтожившего БДК, позволяют судить крупные фрагменты металлической обшивки "Новочеркасска", которые разлетелись на большое расстояние. Их показали в новостном сюжете телеканала "Вести Крым". Выпуск быстро удалили из соцсетей, но журналисты Радио Свобода успели геолоцировать место, где были найдены обломки корабля, и подсчитали, что от него до последней стоянки "Новочеркасска" – несколько сотен метров.

Работа станции "Феодосия" остановлена на неопределенный срок

Значительный ущерб в результате ночного происшествия был нанесен зданию феодосийского железнодорожного вокзала – оно стоит прямо на городской набережной: в зале ожидания осыпалась штукатурка, обвалились фрагменты стен, повылетали оконные стекла. Работа станции "Феодосия" остановлена на неопределенный срок, все пассажирские поезда и электрички временно перенаправлены на соседнюю станцию "Айвазовская". Зато видимых повреждений не получило здание Национальной картинной галереи имени Ивана Айвазовского и установленный перед ней памятник живописцу, хотя они расположены всего лишь на сотню метров дальше от порта, чем здание железнодорожного вокзала.

"Жутковато было"

Первые сообщения о громких звуках "со стороны порта" появились в местных чатах в 2:50 по местному времени. Феодосийцы опубликовали фото яркого зарева в центральной части города. Кроме того, на выложенных в телеграм-каналы видеокадрах был запечатлен момент детонации боеприпасов на корабле, после которого в воздух поднялся столб огня.

За некоторое время до взрыва горожане слышали вой сирен воздушной тревоги. "В 2:30 сирена гудела, а после что-то летело, гудело. Жутковато было", – сообщила местная жительница Ирина Антипина. После первых взрывов вновь зазвучали сирены, но на этот раз пожарных автомобилей и машин скорой помощи, которые быстро ехали в сторону порта.

Разбуженные среди ночи феодосийцы начали делиться впечатлениями в интернете. "Прям хорошо в порту бахает салютом", "[На улице] Чкалова окна задрожали жестко", "Лишь бы до чего сильнее эти взрывы не дошли", "Район морсада, кто-нибудь может сказать – еще стреляют или я с ума схожу?" – писали пользователи чата "Подслушано Феодосия".

Феодосиец по имени Сергей рассказал, что видел "очень высокий столб белого дыма в районе порта". По его словам, он был уверен, что "это был не прилет", а расчеты ПВО "сбили что-то".

У нас окна в подъезде повыбивало ночью

Жительница Феодосии по имени Оксана сообщила корреспонденту Радио Свобода, что ее дом находится примерно в четырех километрах от порта, но она "проснулась среди ночи от очень громкого звука, как будто что-то прямо рядом взорвалось". "Мы далеко от порта, поэтому чувствуем себя в безопасности. Прилетов не боимся. Вообще, ко всему уже привыкли за два года", – добавила она.

По словам еще одной собеседницы Радио Свобода, в ее многоквартирном доме взрывной волной разбило стекла в окнах. "У нас окна в подъезде повыбивало ночью. То же самое на работе, у меня работа в самом центре города. Больше никаких повреждений", – рассказала женщина, попросившая не указывать ее имени.

Детонация взрывчатых веществ на "Новочеркасске" продолжалась еще по меньшей мере час после попадания ракет. Проживающий в Феодосии проссийский блогер Александр Талипов, собирающий и передающий российским силовикам доносы на крымчан, которые поддерживают Украину и выступают против войны, опубликовал запись с камеры наблюдения, размещенной во дворе жилого дома примерно в километре от порта. На видео заметно, что в результате мощного взрыва, прогремевшего в 3:31 по местному времени, небо озарилось ярким светом, сработала сигнализация у автомобилей, а в одном из подъездов распахнулась тяжелая металлическая дверь.

Воспоминаниями о прошедшей ночи феодосийцы делятся неохотно даже на условиях анонимности: никто не хочет неприятностей. Помощник российского главы Крыма Олег Крючков пригрозил уголовным преследованием всем, кто опубликовал в сети фото и видео взрывов, и пообещал, что ими займутся спецслужбы.

Вынужденная передислокация

Уничтоженный "Новочеркасск" был большим десантным кораблем проекта 775. Его построили по заказу Военно-морского флота СССР в Гданьске (Польша) и спустили на воду в 1987 году. Корабль предназначался для переброски морем войск и грузов и высадки морского десанта в том числе и на необорудованное побережье. Он мог транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

После раздела Черноморского флота в 90-е года БДК достался России. Сначала он базировался на озере Донузлав на западе Крыма, а потом был включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота и переведен в Севастополь. Значительный отрезок своей истории – с 1990 по 2007 годы – корабль находился на консервации. Вернувшись в состав действующих сил флота, "Новочеркасск" участвовал в различных учениях, выполнял задачи в Средиземном море. Активно использовался корабль и во время полномасштабной войны в Украине.

Украинским военным удалось потопить "Новочеркасск" со второй попытки. В марте 2022 года корабль находился в порту оккупированного Бердянска, где был атакован украинскими ракетами. БДК получил повреждения, по меньшей мере три матроса, находившиеся на его борту, погибли. В той же атаке украинским военным удалось потопить другой БДК Черноморского флота – "Саратов".

Большая часть боевых кораблей была передислоцирована в Феодосию и Новороссийск

"Новочеркасск" стал очередной безвозвратной потерей Черноморского флота России в полномасштабной войне против Украины. Ранее в Военно-морских силах ВСУ подсчитали, что с февраля 2022 года Россия потеряла в Черном и Азовском морях 15 кораблей, еще 12 были повреждены. "За последние четыре месяца было уничтожено 20 процентов российского Черноморского флота. Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению", – прокомментировал уничтожение "Новочеркасска" министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

После серии атак по российским военным объектам, размещенным на главной базе Черноморского флота в Севастополе, большая часть боевых кораблей была передислоцирована в Феодосию и Новороссийск. Однако украинские средства поражения достают российский флот и там. В связи с этим Москва заинтересовалась возможностью создать пункт базирования кораблей Черноморского флота в порту Очамчира на территории оккупированной Абхазии. Там уже ведутся подготовительные работы. И хотя военные эксперты не верят, что Очамчира может стать для России полноценной заменой портам Крыма, после атаки на "Новочеркасск" OSINT-аналитики заметили непривычно большое скопление кораблей у абхазских берегов.

Не исключено, что российское командование по соображениям безопасности выведет весь боевой флот из Феодосии. Вечером 26 декабря очевидцы заметили, что из феодосийского порта в открытое море ушли два российских военных корабля. Предположительно, это могут быть большой десантный корабль устаревшего проекта 1171 "Тапир" (к тому же проекту относился и уничтоженный в Бердянске "Саратов") и современный десантный катер проекта 21820 "Дюгонь".