Моряка Северного флота приговорили к 16 года по обвинению в госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего ВМФ России Егора Тюкина к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом пресс-служба суда сообщила "Интерфаксу", не приведя подробностей дела.

Со ссылкой на источник в силовых структурах "Интерфакс" пишет, что Тюкина обвинили в передаче сведений, представляющих государственную тайну, иностранному государству. Утверждается, что он признал вину. Процесс, как обычно бывает с делами по обвинению в госизмене, шёл в закрытом режиме. Об уголовном преследовании военнослужащего стало известно в августе, когда материалы дела поступили на рассмотрение в суд.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что подсудимый служил на Северном флоте. О том же писало издание "Осторожно, новости". При этом ранее он предположительно закончил вуз - как пишет "Медиазона", его полный тёзка учился в школе в Архангельске и позже поступил в Северный федеральный университет имени Ломоносова на специальности "Фармация" и "Медицинская биохимия".

После начала войны в Украине число дел по обвинению в госизмене, возбуждаемых в России, резко возросло. По подсчётам правозащитников, в месяц сейчас может возбуждаться до 20 таких дел, до вторжения в Украину в феврале 2022 года это число было в пять раз меньше. Большинство дел, хотя и не все, связаны с обвинениями в помощи Украине. Оправдательных приговоров по таким делам в российских судах не бывает.