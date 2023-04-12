В России в 2023 году стали в пять раз чаще возбуждать дела о госизмене

С начала 2023 года в России возбудили минимум 20 уголовных дел по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене. Об этом сообщают "Вёрстка" и "Агентство".

Согласно открытым данным, в марте количество уголовных дел резко выросло – за месяц их возбудили девять. Фигурантами почти половины всех дел стали жители Дальнего Востока.

"Дела о госизмене отдали в регионы (раньше Москва ими занималась). Дальний Восток имел опыт в таких делах, а сейчас, видимо, проявляет рвение", – указал юрист правозащитного проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов. По его словам, статистика может быть неполной, поскольку ФСБ публикует только ту информацию о таких делах, "которая им выгодна".

По прогнозам Смирнова, до конца 2023 года будет заведено как минимум сто дел. Юрист объясняет такой рост словами президента России Владимира Путина о поиске внутренних врагов, а также произошедшими законодательными изменениями. В том числе в июле 2022 года в статью о госизмене добавили новый состав преступления – переход на сторону противника.