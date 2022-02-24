Банк России объявил о валютных интервенциях из-за обвала рубля

Банк России объявил о начале собственных валютных интервенций впервые с декабря 2014 года. Он будет продавать иностранную валюту на рынке для стабилизации ситуации на фоне начала Россией военной операции на территории Украины

Утром 24 февраля Московская и Санкт-Петербургская биржи приостановили торги после того, как курс доллара на пике достигал почти 90 рублей, а евро — превысил 101 рубль, а котировки упали до минимальных границ, установленных торговой площадкой, на фоне начала военной операции России в Донбассе.



С утра 24 февраля стремительно дешевели почти все российские компании. В большинстве случаев падение уже двузначное. Индекс Мосбиржи обвалился на 11 процентов. Инвесторы опасаются введения новых жёстких санкций в отношении России, которые Запад обещал в случае вторжения России на территорию Украины.

В 10 утра по московскому времени торги на Мосбирже возобновились. В 10:01 цены большинства "голубых фишек" упали в пределах 28 процентов.

Индекс РТС упал на 35 с половиной процентов.

На фоне обвала рубля крупные российские банки ухудшили условия покупки валюты для населения. Согласно информации в мобильных приложениях утром в четверг в Сбербанке курс на покупку американской валюты составлял 99,25 рублей за доллар, курс евро на покупку превысил 127 рублей. В ВТБ доллар можно купить за 98 рублей, евро - за 110. Газпромбанк просил 106 руб. за доллар и 118 - за евро.



В ночь на четверг президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Её целями он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины". Путин также призвал украинских военных сложить оружие и "идти домой".

Президент США Джо Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности". Байден добавил, что утром 24 февраля проведет встречу со странами-членами G-7, после чего выступит с заявлением, чтобы объявить о дальнейших санкциях в отношении России.

Британский премьер-министр Борис Джонсон написал в твиттере, что "президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ", - написал Джонсон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести немедленные сильнейшие санкции против России, включая отключение системы финансовых платежей SWIFT и полную изоляцию.