Центризбирком РФ в итоге заверил федеральный список кандидатов партии "Яблоко" на выборах депутатов Госдумы, а также список кандидатов по одномандатным избирательным округам. В самой партии считают ее допуск или недопуск до самих выборов решением политическим.

Перед думскими выборами Кремль активизировал кампанию против "Яблока". В июне суд приговорил заместителя председателя партии Максима Круглова к семи годам колонии общего режима по делу о якобы распространении "фейков" о российской армии. Заместитель председателя партии Лев Шлосберг находится в статусе обвиняемого по двум уголовным делам: о "дискредитации" армии и о распространении "фейков".

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Документы в ЦИК в настоящее время представили все парламентские партии – КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди", а также несколько непарламентских партий, среди которых не только "Яблоко", но и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", партии "Родина" и "Коммунисты России".

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в этом году ее ведомство готовится поставить "мощный заслон" против "врагов" на выборах.

Тем временем рейтинги Владимира Путина снова падают. По данным государственного ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента - 66,0% против 66,9% неделей ранее.

Топливный кризис в разгаре, проблемы в экономике нарастают, полномасштабная война идёт уже пятый год. При этом сам Путин на съезде "Единой России" открыто говорит, что задача партии – это война до победного.

Можно ли считать эти думские выборы так называемым референдумом о войне? Сможет ли системная оппозиция извлечь выгоду из падения рейтингов Путина, или это опасная игра? Об этом говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Максимом Резником и политическим аналитиком Сергеем Шелиным.