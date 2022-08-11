Мосгоризбирком выложил в сеть паспорта кандидатов в депутаты

Мосгоризбирком опубликовал личные данные кандидатов в депутаты одного из московских районов. В открытом доступе оказались в том числе номера их паспортов, банковских счетов и адреса. На это обратило внимание ИА "Закон". Подлинность документа подтвердила "Медуза".

Персональная информация оказалась опубликована в сведениях о доходах и имуществе, которые кандидаты представляют в избирательные комиссии по закону. При этом для общего доступа эта информация выкладывается в сокращённом виде.