Мосгоризбирком выложил в сеть паспорта кандидатов в депутаты

Мосгоризбирком опубликовал личные данные кандидатов в депутаты одного из московских районов. В открытом доступе оказались в том числе номера их паспортов, банковских счетов и адреса. На это обратило внимание ИА "Закон". Подлинность документа подтвердила "Медуза".
Персональная информация оказалась опубликована в сведениях о доходах и имуществе, которые кандидаты представляют в избирательные комиссии по закону. При этом для общего доступа эта информация выкладывается в сокращённом виде.
- Выборы муниципальных депутатов пройдут в 125 из 146 районов Москвы с 9 по 11 сентября. Избиркомы зарегистрировали 6259 кандидатов, 2390 из которых – самовыдвиженцы.
- При этом нескольким независимым или оппозиционным кандидатам не позволили выдвинуться или отказали в регистрации. С середины июня на них заводили административные дела за демонстрацию "экстремистской символики" (таковой российские власти считают, например, символику организаций оппозиционного политика Алексея Навального). Вступившее в силу наказание по этой статье не позволяет выдвигаться на любых выборах в течение года.
- Также кандидатов отказывались регистрировать из-за "поддельных подписей" в поддержку их выдвижения. Подтверждения подлинности своих подписей от самих избирателей московские избиркомы игнорировали.
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