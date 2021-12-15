Мосгорсуд отменил приговор осуждённому за отравления москвичей

Московский городской суд отменил приговор Мурату Сабанову, которого обвиняют в отравлении и грабеже 30 жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Дело передали в Басманный районный суд Москвы для нового разбирательства. Сабанов останется под стражей до 15 марта 2022 года.

В мае этого года Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям о "разбое", "краже, с использованием банковского счёта", "похищении у гражданина паспорта" и "мошенничестве с использованием электронных средств платежа". Сабанов частично признал свою вину.

По версии следователей, Сабанов знакомился с прохожими в центре Москвы, которые употребляли алкоголь, входил к ним в доверие, а затем угощал их алкогольным напитком, в который заранее добавлял медикаменты. После этого он их избивал или грабил.

24 июня 2019 года издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий злоумышленника, который угостил их отравленным напитком в центре Москвы. Некоторые из пострадавших впадали в кому.