Мосгорсуд отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой

Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой по делу о нарушении порядка деятельности "иностранного агента" и направил его на новое рассмотрение мировому судье.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы назначил Лазаревой по этому делу 1 год и 9 месяцев исправительных работ. Поводом для преследования телеведущей стали два поста в её телеграм-канале, опубликованные без маркировки "иностранного агента". Почему приговор был отменён - не сообщается.

Это был её второй приговор, вынесенный в России. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма за фразу "Это ужасно, но я радуюсь" в контексте ударов по российским городам.

Татьяна Лазарева уехала из России после полномасштабного вторжения в Украину. В октябре 2024 года МВД России объявило ее в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.

Ее также включили в реестр "иностранных агентов". В марте 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Лазаревой компенсацию по объединенному иску "Захаров и другие против России". Он касался объявления людей и организации в России "иностранными агентами". Суд потребовал от российских властей выплатить заявителям 10 250 евро в течение трех месяцев.

Лазарева много лет открыто критикует режим Владимира Путина. В декабре 2011 года она участвовала в митинге на Болотной площади в качестве одного из ораторов, входила в Координационный совет оппозиции. В 2013 году записала видеообращение в поддержку квир-сообщества и раскритиковала закон о запрете "пропаганды ЛГБТ". В 2014 году выступила против российской аннексии Крыма, она также поддерживает политических заключенных.