Телеведущей Татьяне Лазаревой вынесли новый заочный приговор

Пресненский суд Москвы во вторник вынес второй по счёту заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой - на это раз по делу о нарушении порядка деятельности так называемого "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона".

Лазареву приговорили к 1 году и 9 месяцам исправительных работ. На практике это означает увеличение срока её лишения свободы на полгода - до 7 лет. Ранее она была приговорена по статье об оправдании терроризма к 6 годам и 6 месяцам колонии. Ей также запретили на 4 года администрирование сайтов.

Адвокат Леонид Соловьёв в прениях сказал, что статья, которая вменяется Лазаревой, — политически мотивированная, в её действиях нет состава преступления, и попросил её оправдать.

Дело, как сообщало ТАСС, было связано с публикациями в телеграм-канале Лазаревой без уведомления о статусе иноагента. Ранее в её отношении составляли административные протоколы по аналогичной статье. В реестр "иноагентов" Лазарева, которая выступает против войны в Украине и живёт за границей, была включена летом 2022 года. В декабре 2024 года военный суд вынес ей заочный обвинительный приговор по статье об оправдании терроризма. Состав преступления усмотрели в её словах "Это ужасно, но я радуюсь" при обсуждении ударов украинских беспилотников по России.

