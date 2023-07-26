Мосгорсуд перевёл бывшего замглавы Минцифры Паршина в СИЗО

Московский городской суд по требованию прокуратуры отменил решение о домашнем аресте для бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина. Его перевели в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Паршина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. О задержании чиновника стало известно 13 июля. Как утверждал депутат Госдумы Александр Хинштейн, Паршина задержали с поличным в момент получения трёх с половиной миллионов рублей в одном из московских ресторанов. Эти деньги якобы предназначались за помощь в выделении грантов.

Как ранее писали "Ведомости" , Паршин проходит по одному уголовному делу с генеральным директором "БФТ-холдинга" Александром Моносовым. Последнему вменяют статью о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

По данным РБК, Паршин курировал в Минцифры работу Российского фонда развития информационных технологий, отвечающего за выбор "приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО", а также выделение грантов. "БФТ-Холдинг", возглавляемый Моносовым, занимается разработками в сфере IT. 50 процентов акций компании принадлежат структуре "Ростелекома".

21 июля Паршин был уволен с поста замглавы Минцифры.

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