Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой

Московский городской суд оставил под арестом Дарью Трепову, которую обвиняют в совершении теракта. Дело связано со взрывом в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля и гибелью блогера Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). При взрыве также пострадали десятки людей.

"Я безумно сожалею о произошедшем. Каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - сказала Трепова на закрытом заседании.

Закрыть слушания просила сторона обвинения, указывая, что "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия". Подсудимая возражала против этого.

Защита Треповой просила отменить решение об аресте и избрать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

2 апреля на вечере Татарского в петербургском кафе Дарья Трепова передала ему статуэтку, которая, по данным следствия, была начинена взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, около 40 человек пострадали. Трепова была задержана на следующее утро. Следственный комитет утверждает, что она выполняла указания неких лиц, находящихся на территории Украины. В Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением сторонников ФБК Алексея Навального. В ФБК это отрицают, в Киеве также не взяли на себя ответственность за убийство.