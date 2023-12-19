Мосгорсуд признал законным приговор автору "Протестного МГУ"

Московский городской суд признал законным приговор автору телеграм-канала "Протестный МГУ", студенту Дмитрию Иванову по делу о так называемых фейках о российской армии из-за постов про войну в Украине. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

В марте суд назначил Иванову восемь лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Следствие вменяло Иванову 11 публикаций о событиях в Буче, Мариуполе и обстреле Запорожской АЭС, посчитав фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины.

Доказательствами обвинения стали показания свидетелей, не знакомых с подсудимым, лингвистическая экспертиза, выявившая у Иванова мотив политической ненависти, и официальная позиция Минобороны России.

Иванов не признаёт вину.

Во время обжалования приговора в Мосгорсуде адвокат Мария Эйсмонт просила приобщить доклады международных организаций о ситуации в Украине, но судебная коллегия отказалась рассмотреть их "в виду ненадлежащего оформления".

Иванов также вновь потребовал вызвать в суд официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и представителя России в ООН Василия Небензю, поскольку их высказывания о войне легли в основу приговора. Им уже направляли повестки во время рассмотрения дела в первой инстанции, но никто из них в суд не пришёл. Судебная коллегия Мосгорсуда отказалась делать это.

В своем последнем слове Иванов сказал: "Даже будучи в заложниках ситуации, повлиять на которую мы не в силах, мы всё ещё вольны решать, как нам к ней относиться. Парадоксальным образом оказывается, что, принимая решение не бояться, мы сводим на нет все усилия организаторов репрессий <...> С начала войны ставки возросли, но смысл остался тот же. Так, мы видим искреннюю улыбку Владимира Кара-Мурзы, получившего четверть века лагерей, и читаем полные юмора посты Алексея Навального. Будьте сильнее страха. Все будет хорошо", сказал Дмитрий Иванов в своем последнем слове.