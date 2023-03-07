Автор "Протестного МГУ" получил больше 8 лет тюрьмы по делу о "фейках"

Суд в Москве приговорил студента Дмитрия Иванова, автора телеграм-канала "Протестный МГУ" к восьми с половиной годам колонии. Иванова признали виновным по делу о так называемых фейках о российской армии. Следствие вменяло Иванову 11 публикаций о событиях в Буче, Мариуполе и обстреле Запорожской АЭС, передаёт корреспондент "Соты" из зала суда.

Иванову также запретили в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Во время прений прокурор просил приговорить его к девяти годам лишения свободы.

Доказательствами обвинения стали показания свидетелей, не знакомых с подсудимым, лингвистическая экспертиза, выявившая у Иванова мотив политической ненависти, и официальная позиция Минобороны России. При этом представитель ведомства Игорь Конашенков проигнорировал судебную повестку и не явился на допрос, отмечает издание.

Адвокат Иванова Мария Эйсмонт настаивала на оправдательном приговоре для своего подзащитного. По её мнению, в его действиях отсутствует состав преступления.

Дмитрий Иванов – студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и один из создателей телеграм-канала "Протестный МГУ". За свою гражданскую позицию он неоднократно подвергался штрафам и административным арестам. 2 июня прошлого года Иванов был задержан и отправлен в СИЗО по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях армии России. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. В январе после очередного заседания суда Иванова, по сообщению адвоката, избил конвоир.