В Мосгорсуде сегодня проходит уже второе рассмотрение по существу иска московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России НКО-иноагентом. Он входит в международное общество "Мемориал", решение о ликвидации которого принял накануне Верховный суд.

По мнению Минюста и прокуроров, центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента – не маркировал свои публикации, чем нарушал Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и некоторые другие договоры. На прошлом заседании прокурор сказал, что неправильная маркировка своих публикаций правозащитным центром вызывает депрессию у россиян.

Кроме того, из иска следует, что прокуратура также как и в случае с "Международным Мемориалом", который накануне постановил ликвидировать Верховный суд, нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма". Сегодня в ходе прений в суде один из прокуроров заявил, что люди, которых "Мемориал" признавал политическими заключенными, проходили по делу о шпионаже. По словам прокурора, правозащитный центр "поддерживал все протесты" и способствовал "формированию негативного восприятия" российских судов.

Также в вину "Мемориалу" вменяют партнерские отношения с правозащитным проектом "ОВД-Инфо"(включён в реестр "иноагентов"), который, по мнению обвинения, занимается оправданием экстремизма.

Правозащитники отвергают все претензии в свой адрес и просят суд отклонить иск прокуратуры.

"Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России, гражданского общества и государства. [Ее запрет] подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов [политики государства]", — сказал глава правозащитного центра Александр Черкасов.

Выступивший в прениях адвокат Илья Новиков, он обращает внимание на то, что истцы злоупотребляют правом, что подача исков о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" в один день — не совпадение, и что организацию хотят ликвидировать по политическим мотивам.

Возле здания Московского городского суда уже собралась группа поддержки "Мемориала". Недалеко от них стоит автозак. Журналистов отказались пустить в зал, объясняя запрет коронавирусными ограничениями. Их отправили в соседнее здание, где организован пресс-центр.

Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал". Его и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами

Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.