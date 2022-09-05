Мосгорсуд сегодня вынесет приговор журналисту Ивану Сафронову

Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор журналисту Ивану Сафронову по обвинению в госизмене. Ранее гособвинение запросило для Сафронова 24 года колонии.

Максимальное наказание по статье о госизмене - 20 лет лишения свободы. Сафронова обвиняют в двух эпизодах этого преступления, что позволяет из-за частичного сложения сроков увеличить запрашиваемый срок. Перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза - до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался, написал адвокат Евгений Смирнов.

Сафронова обвиняют в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт. Он был задержан в июле 2020 года и более двух лет находится в СИЗО "Лефортово".

По существу Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова в закрытом режиме в апреле этого года. В ходе судебных заседаний было допрошено несколько свидетелей обвинения и защиты. По мнению адвокатов, ничего подтверждающего вину их доверителя те не предоставили.

На прошлой неделе издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.

Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом.

Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.

Русская служба Би-би-си сообщила о том, что спецслужбы установили слежку Сафроновым ещё в 2019 году — после его публикации о поставках самолётов Су-35 Египту. После этого египетские чиновники, как утверждается, написали два письма в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, в одном из которых, в частности, говорилось, что "генеральное командование вооружённых сил Египта оказалось в неловком положении" из-за статьи Сафронова. Официально о поставках российских истребителей Каиру с тех пор не сообщалось.

Кремль и лично Владимир Путин категорически отрицали, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его публикациями.