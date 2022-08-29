"Проект" опубликовал обвинение по делу военкора Сафронова о госизмене

Издание "Проект" получило обвинительное заключение по делу бывшего военного корреспондента газеты "Коммерсантъ" Ивана Сафронова о государственной измене. Сафронов больше двух лет находится в СИЗО, ему грозит 25 лет лишения свободы. Изучая материалы следствия, журналисты пришли к выводу, что доводы обвинения несостоятельны.

"Сафронов, под предлогом журналистской деятельности, руководствуясь корыстным интересом, выведал государственную тайну у имевших к ней допуск чиновников и передал агентам двух зарубежных разведок Мартину Ларишу и Дмитрию Воронину", говорится в обвинительном заключении.

"Проект" подробно разобрал обвинение. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Сотрудничество гражданина Чехии Лариша и немецкого политолога Воронина с зарубежными разведками подтверждается только справкой от Службы внешней разведки России. По мнению журналистов "Проекта", СВР "вряд ли затруднилась бы написать такую по просьбе ФСБ". Но даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет.

Следствие не смогло доказать, что Сафронов получил значимые суммы от Лариша и Воронина. Кроме того, то, что следствие посчитало гостайной, которую Сафронов раскрыл иностранной разведке, можно свободно найти в интернете.

Журналисты "Проекта" обнаружили лишь одно утверждение Сафронова, которого не было в публичном доступе, – испытания нескольких разведывательных российских спутников не были завершены в срок. В документе нет доказательств, что эта информация была секретной.