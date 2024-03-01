Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА "Новости".

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", — сказала Москалькова.

Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. По словам Москальковой, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом по делу о крушении военного самолета.

Москалькова также заявила, что у российской стороны есть "подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности".

В начале февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала.