Москалькова заявила, что рассмотрела более 50 жалоб от Навального

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что получила от оппозиционера Алексея Навального более 50 обращений по поводу условий его содержания в колонии, и все они якобы были проверены ей самой, прокуратурой и ФСИН. Москалькова заявила об этом на прошедшем в понедельник брифинге, не рассказав о результатах проверок.
"Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осуждённым, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться", - лишь констатировала Москалькова.
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют "пыточными". Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключённых, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными. С августа прошлого года администрация владимирской колонии №6 одиннадцать раз отправляла Навального в штрафной изолятор - камеру размером 2 на 3 метра, где заключённому приходится сидеть на железном табурете. Оппозиционер провёл в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. .Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.
- В начале февраля стало известно, что Навального переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок - полгода. ПКТ - это камера с более строгим режимом содержания, куда помещают осуждённых за злостные нарушение порядка.
- В данный момент против Навального расследуются несколько уголовных дел. Среди прочего российские власти обвиняют его в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
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