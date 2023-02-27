Москалькова заявила, что рассмотрела более 50 жалоб от Навального

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что получила от оппозиционера Алексея Навального более 50 обращений по поводу условий его содержания в колонии, и все они якобы были проверены ей самой, прокуратурой и ФСИН. Москалькова заявила об этом на прошедшем в понедельник брифинге, не рассказав о результатах проверок.

"Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осуждённым, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться", - лишь констатировала Москалькова.