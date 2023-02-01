Навального переводят на полгода в помещение камерного типа

Команда оппозиционера Алексея Навального сообщила, что политика переводят на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) - камеру с более строгим режимом содержания, куда помещают осуждённых за злостные нарушение порядка. Шесть месяцев - это максимально возможный срок содержания в ПКТ для мужчин.

Сторонники Навального также сообщили, что оппозиционера лечили от ОРВИ "огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков". Из-за этого у политика появились боли в желудке, и он потерял семь килограмм веса.

1 февраля Навальный должен был выйти из штрафного изолятора (ШИЗО), куда 25 января его поместили в 11-й раз за пол года. Поводом для этого стало то, что оппозиционер, как утверждается, неправильно представился сотруднику колонии. Каждый раз Навального отправляли в ШИЗО почти сразу после очередного выхода оттуда на обычный режим.

30 января Команда Алексея Навального выпустила материал в котором раскрыла имена сотрудников исправительной колонии ИК-6, по чьей инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. По утверждению расследователей, администрация колонии регулярно проводит совещания, как ещё ухудшить жизнь заключённого оппозиционера.

Ранее администрация колонии признала Навального злостным нарушителем. Он безуспешно пытался обжаловать в судах предыдущие решения по отправке в ШИЗО. Политик считает поводы для перевода в ШИЗО надуманными, сообщает о созданных там практически пыточных условиях и неоказании ему медицинской помощи.