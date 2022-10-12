Московская полиция отправила жителей хостела на призывной пункт после рейда

В Москве полиция задержала несколько десятков человек в общежитии на Старообрядческой улице на востоке города и доставила на пункт мобилизации, в театр "Москино Молодежный". Об этом Радио Свобода рассказали несколько задержанных.

По их словам, полицейские пришли в здание около 4-х часов утра и начали задерживать живущих там, в том числе – вахтовых рабочих. При этом задержанным ничего не объяснялось, рассказал Радио Свобода один из них. Их отвезли на призывной пункт в кинотеатре, и удерживают там. Утром многим стали выдавать мобилизационные предписания и военную форму.

Одному из собеседников Радио Свобода, Ивану, 37 лет. У него нет военного опыта, он не помнит свою военно-учётную специальность. К Ивану в общежитие в 4 утра пришли сотрудники полиции и попросили предъявить документы. После этого полицейские забрали паспорта.

"В сопровождении сотрудников полиции нас провели в автобусы и не объясняя ничего посадили в автобус и увезли в какой-то кинотеатр, в какой-то пункт мобилизации. И опять же, не объясняя для чего и зачем. Там людям выдавали мобилизационные предписания, одевали их в форму и уже увозили куда-то в неизвестном направлении. Им сказали, что они поедут сейчас в парк "Патриот".

У нас нет паспортов, и они их забрали ещё утром. Мы пытались уточнить, с какой целью и для чего мы здесь находимся, на что нам сказали, что сейчас всё объяснят, но так ничего и не объяснили. Сказали просто сидеть в зале, успокоиться и ждать", – рассказал Иван.

Один из собеседников Радио Свобода показал корреспонденту предписание о вызове на мобилизацию, из которой следует, что получившего его отправят в Наро-Фоминск. В тексте упоминается расположенная в городе Общевойсковая академия сухопутных войск.

Рейды с задержаниями проходили не только в общежитии на Старообрядческой улице, но и в других хостелах и мини-гостиницах.

34-летний Корюн Акопян рассказал, что около половины десятого утра в его комнату в общежитии пришел участковый, попросил показать паспорт и проехать в мобилизационный пункт, расположенный в театре Романа Виктюка. Там, по словам участкового, должны выяснить, кто является годным, а кто не годным к военной службе. Акопян отмечает, что ему ранее не вручали повестку в военкомат. Так как у Акопяна есть непогашенная судимость, он решил поехать в мобилизационный пункт.

"Повестки не было, но меня не силой доставили сюда, я понимаю, что если я буду уклоняться или пререкаться – это только усугубит ситуацию, особенно в моем случае. Когда я приехал в военкомат, я начал выяснять, почему я доставлен сюда, и если у меня нет повестки, то тогда я могу смело отсюда уходить. Мне сказали, что отсюда никто не выйдет ", – сказал Акопян.

По его словам, вместе с ним в театре находится около 50 человек. Он также заметил, что некоторым в военкомате раздавали военную форму.

Издание "Осторожно, новости" сообщило 12 октября, что рейды с задержаниями проходят в хостелах и мини-гостиницах. В выходные такой рейд прошел в хостеле в Марьиной роще, сообщает издание. Очевидцы рассказали, что днем приехали полицейские, территорию и задерживали мужчин, отправляя их в военкомат на ВДНХ.

В понедельник рейд, связанный с мобилизацией, прошёл в мини-гостинице в отдалённом районе Москвы Мякинине, где живут строители, пишут журналисты. Туда полицейские прибыли около шести утра.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти заявили, что будут призваны 300 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу недавно заявлял, что призваны уже более 200 тысяч, однако мобилизация продолжается.