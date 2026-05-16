Московская синагога пригласила прихожан на съёмки фильма о Сталине

Московская хоральная синагога пригласила прихожан поучаствовать в съёмках четырёхсерийного фильма о советском руководителе Иосифе Сталине.

В объявлении, опубликованном в фейсбуке синагоги, говорится, что съёмки пройдут 31 мая. Речь идет о военно-историческом фильме "Сталин" режиссёра Владимира Бортко.

Прихожан пригласили для съемок сцены встречи в Москве в 1948 году (в тексте указан 1949 год) первого посла Израиля в СССР Голды Меир. В объявлении сказано, что съёмочной группе "нужны мужчины и женщины на роль евреев" в возрасте от 17 до 70 лет. Участникам обещают гонорар, кошерный обед и буфет.

Бортко ранее заявлял, что хочет "развенчать миф о товарище Сталине", сложившийся после XX съезда КПСС. По словам режиссёра, создатели сериала не собираются показывать Сталина "хорошим или плохим".

После публикации объявления в соцсетях появились критические комментарии. Некоторые пользователи предположили, что фильм может иметь антисемитский подтекст. Бортко эти обвинения отверг.

Поздний период правления Сталина сопровождался усилением антисемитской кампании в СССР, включая "дело врачей" и репрессии против членов Еврейского антифашистского комитета.

Голда Меир посетила Московскую хоральную синагогу в октябре 1948 года во время празднования еврейского нового года – Рош а-Шана. Визит собрал тысячи советских евреев, пришедших увидеть представительницу недавно созданного еврейского государства.

Во время посещения синагоги Меир передала свиток Торы, привезенный из Израиля, и обратилась к собравшимся на идише. Ей приписывают фразу: "Спасибо, что вы остались евреями". Визит стал одним из самых известных эпизодов в истории советского еврейства послевоенного периода.

