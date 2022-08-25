Московская система распознавания лиц использует четыре алгоритма

В московской системе видеонаблюдения, которая помогает находить преступников и оппозиционеров, задействованы не один, а сразу четыре алгоритма распознавания лиц. В том числе - тот, который помогает правоохранительным органам Беларуси находить противников режима Александра Лукашенко. Это выяснила Русская служба Би-би-си, изучив контракты на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики города . В ближайшие два года на них потратят почти 800 миллионов рублей.

Именно благодаря этим контрактам удалось выяснить, что московская система распознавания лиц используют четыре алгоритма: ранее известный NtechLab (долей в которой владеет "Ростех"), а также Tevian FaceSDK, VisionLabs Luna Platform и Kipod.

Kipod разработала российско-белорусская компания "Синезис". Этот алгоритм активно использовался в Беларуси на акциях протеста в 2020 году. После этого США и ЕС ввели санкции против компании и её основателя Александра Шатрова.

Также в московской системе распознавания лиц используются алгоритмы VisionLabs Luna Platform от "Вижнлабс". Компания в 2021 году перешла под контроль "дочки" мобильного оператора МТС, основной владелец которого — АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Luna, как и Kipod, определяет такие параметры как возраст, пол, расовая принадлежность и даже "эмоции". Платформа — официальный партнер московской мэрии в проекте Face Pay, отмечает Би-би-си.

Компанию-разработчика FaceSDK Tevian, по данным издания, основали выходцы из лаборатории мультимедиа факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Их алгоритм способен определять эмоции на лицах людей — "злость, страх, грусть, радость, удивление".

С помощью системы распознавания лиц в московском метро в День России задержали не менее 43 человек. Среди них были журналисты и активисты, фотографии которых в системе явно были маркированы особым образом. Как отметили в "ОВД-Инфо", некоторым из задержанных активистов полицейские открыто заявили, что на них стоит ориентировка "День России".