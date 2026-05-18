Московских полицейских осудили за изнасилование 17-летней в машине

Коптевский районный суд Москвы приговорил бывших сотрудников патрульно-постовой службы Виталия Кириченко и Романа Денисова к 13 и 10 годам лишения свободы соответственно по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает правозащитный проект "Травмпункт". Обвиняемые вину не признали.

По версии следствия, 23 ноября 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю Алину (имя изменено) и её знакомого под предлогом подозрения в незаконном обороте наркотиков. Молодого человека вскоре отпустили, девушка осталась в машине.

Полицейские начали давить на задержанную, в том числе потребовали 100 тысяч рублей. Она отказалась. После этого один из них предложил ей вступить с ним в половую связь.

Сотрудники заехали в аптеку за презервативами и вернулись к Тимирязевскому парку, где Кириченко изнасиловал несовершеннолетнюю в патрульном автомобиле. Денисов в это время находился снаружи.

После того как Алина подала заявление, МВД провело служебную проверку, подтвердившую её слова. Тесты показали отсутствие наркотиков в организме потерпевшей.

В конце ноября 2024 года начальник отдела МВД по району Коптево, его заместитель и оба обвиняемых были уволены.

