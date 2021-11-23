Московское отделение "Яблока" лишило партбилетов 488 человек

Бюро московского отделения партии "Яблоко" накануне утвердило результаты перерегистрации, по итогам которой 488 членов отделения сняли с учета и лишили партбилетов. Они могут обжаловать это решение, сообщает "Коммерсантъ".

В московском отделении "Яблока" уверены, что исключили неэффективных членов и это позволит партии лучше выступить на грядущих муниципальных выборах. Не прошедшие перерегистрацию называют масштабы исключений "сталинскими", связывают их с поддержкой политика Алексея Навального и опасаются, что партия потеряла большую часть актива.

По словам собеседника газеты, во время обсуждения возник спор по 18 членам партии "Яблоко", в их числе оказалась глава московского округа Гагаринский Елена Русакова. Она утверждает, что ей отказали в перерегистрации. Об этом же сообщил глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский. Всего, по данным канала, партия не зарегистрировала около 15 московских муниципальных депутатов.

В ходе перерегистрации, которая началась в партии 1 ноября, зарегистрировали 237 человек, ещё 202 сняли с регистрации с правом обжаловать это решение. Не прошедшие регистрацию останутся членами партии, но не смогут влиять на принятие решений и участвовать в выборах партийного руководства.

Заместитель председателя "Яблока" Иван Большаков сообщил, что формально из партии никого не исключали. По его словам, выбывшими из партии объявили "тех, кто не вышел на связь".

Ранее в "Яблоке" заявляли, что задумали перерегистрацию, чтобы "очистить" партию от случайных людей, "мертвых душ" и тех, кто не разделяет ценности партии, нарушает устав и наносит партии политический ущерб.